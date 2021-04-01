Светлана Лобода подхватила коронавирус и отменила свои концерты

Певица Светлана Лобода обратилась к поклонникам из-за того, что самоизолировалась с позитивным тестом на коронавирус.
Известная певица Светлана Лобода призналась, что заболела коронавирусом, и болеет около 5 дней.
Светлана Лобода в Instagram предупредила об отмене своих концертов из-за коронавируса.
"Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концертв Барвиха Luxury Villageна 16 апреля. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации- перенести концертна 16 апреля. Берегите себя и своих близких до скорой встречи! Ваша LO", - пишет она.
Светлана Лобода - симптомы коронавируса
Как сообщает певица, она почувствовала недомогание около пяти дней назад.
Коронавирус у нее проявился как простуда с температурой.
Первый тест на COVID 19 1 апреля показал положительный результат.
Певица пообещала поклонникам, что все билеты на отмененные концерты будут действительны и после переноса.
Напомним, что на днях рэперша alyona alyona призналась, что заболела коронавирусом. Певица рассказала, что болезнь у нее началась как гайморит.