УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья

4 августа 2020, 05:02

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников откровенным фото, сделанным на море - топлес без лишнего белья.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Певица и молодая мать Светлана Лобода, по мнению фанатов, решила довести всех до коллективного инфаркта, когда показала свое голое фото в Instagram.

Светлана Лобода впечатлила соблазнительными формами на фото без белья в своем Instagram.

"Унесённая ветром...", - написала она, и добавила эмоджи ангелочка.

Все поклонники сразу решили, что ветром унесло одежду Светланы Лободы, ибо на фото Лобода в одних черных трусиках сидит на стуле чуть повернувшись, так что видно отсутствие лифчика. Некоторые фанаты даже и крошечные трусики не заметили, о чем и поспешили сообщи в пошлых комментариях.

Певица продемонстрировала тоненькие ножки с тройную фигурку с равномерным загаром даже на месте отсутствующего белья. Ноги она пристроила явно поудобней - развела и уселась поудобней рядом со стеклянным столом.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!", "Унесенная ветром здесь только одежда, хотя ну ее , и так", "Красота!!! Вы просто ангел!!!", "Унесенная зноем, не даёт всем покоя...", "Пещерку проветривает ", "Мир номер ноль", "Унесенная вечером...)", "Бедные мужики ,ей богу, какого им смотреть на такие фотки", "Да ты просто бомба!!!!! Зачем? Все дрочеры всех стран объединила", "богиня между ног нырнуть бы", - пишут в комментариях.

Напомним, украинская супермодель Алина Байкова топлес вышла на подиум

Светлана Лобода новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:02
"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья
04:24
Статистика лукавит: в Украине заразившихся COVID-19 гораздо больше – эксперт Видео
03:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
03:10
В Англии выздоровела самая долго болеющая пациентка с COVID-19
02:46
Вакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление
02:18
Высокий холестерин: 3 опасных продукта, которых нужно избегать
01:37
В Минздраве поведали, по какому принципу делили страну на зоны
00:55
"Такие ликвидируются": эксперт указал на провал силовиков в ситуации с захватом банка Видео
00:19
Мария Магдалина: какой сегодня праздник 4 августа, приметы, именины Видео
03 августа, понедельник
23:58
"Переговоры с марионетками": журналист пояснил опасность идеи Кравчука
23:29
В Турции бьют тревогу: коронавирус вновь набирает обороты Видео
23:05
Власть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко
22:41
Задержание "зеленых человечков": Россия выдвинула жесткое требование
22:27
Захват банка в БЦ Леонардо: все, что известно о "киевском террористе" Фото Видео
22:10
В ТКГ по Донбассу предложили войти первому премьеру Украины Видео
22:07
Грозят потерей сознания: чем опасны сладкие арбузы
21:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 августа: лживый совет, выигрыш и повышение Видео
21:15
"Имитация": в МВД сделали важное заявление насчет "киевского террориста" Видео
21:11
Коронавирус в Украине и мире 3 августа: число зараженных превысило отметку в 18 миллионов Видео
20:59
Киевский террорист - последствие действий Зеленского мнение
20:44
Почему силовики сами виноваты в терактах в Украине мнение
20:37
Букингемский дворец удалил биографию Меган Маркл
20:34
"Серебряной пули нет": ВОЗ ошарашила заявлением о вакцине от Covid-19
20:16
"Стадный инстинкт": Положинский ответил на проклятия "порохоботов" из-за фильма о Порошенко Видео
20:01
Била, чтобы успокоить: мать-алкоголичка в парке издевалась над младенцем Видео
19:52
Жена-расчленительница Энди Картрайта впервые обратилась к суду
19:36
"Перевоплощение" блондинки в брюнетку: в банке разъяснили ситуацию с заложницей Видео
19:15
Карантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе Видео
19:09
"Я - подружка невесты": Кристина Асмус рассказала о свадьбе Харламова
18:55
Астролог сказал, когда уйдет новый глава НБУ
18:28
Особый статус Донбасса: в Раде рассказали, зачем нужен всеукраинский референдум
18:20
"Много смертей": на Киевщине произошло жуткое ДТП, опубликованы фото
18:11
В СБУ сделали неожиданное заявление о сообщнике террориста Каримова Видео
18:07
"Какая лялечка": жена Позитива впечатлила фигурой на пикантном фото
17:55
Рак кожи: неожиданный симптом, который "живет" во рту
17:48
Поставки боевикам "Л/ДНР" оружия на Донбасс: в Минобороны сделали России предупреждение
17:34
Сценарист Castlevania покидает проект из-за домогательств
17:11
Эхинация: преимущества и побочные эффекты
17:07
Во Львове заявили о минировании трех судов: стали известны подробности
17:05
Был на учете в психдиспансере: в МВД рассказали о диагнозе террориста Каримова Видео
16:59
Жена Энди Картрайта общалась с его любовницей и угрожала ей
16:51
Операция с подменой журналистов: в полиции раскрыли детали захвата террориста в Киеве
16:42
В ВОЗ назвали реальное количество людей, которые переболели коронавирусом Видео
16:34
"Бомба в сумке": сотрудница банка из БЦ Леонардо рассказала, о чем говорила с террористом Видео
16:29
Захват заложника в Киеве: у Авакова рассказали, что грозит террористу Каримову Видео
16:03
Сериал Орвилл закрывают после 3 сезона
15:59
"Всплеск терроризма в Украине": политолог назвал вероятную причину
15:53
"Им плевать на народ, относятся к людям, как к скоту": стало известно, что террорист говорил о Зеленском и власти Видео
15:44
Подозрительное авто и чемодан: в Киеве перекрыли улицы из-за минирования
15:25
"Миром должен управлять один человек": о чем говорил террорист Каримов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять