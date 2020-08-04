"Бедные мужики": Лобода раздвинула ноги на фото без белья

Светлана Лобода / Instagram

Певица и молодая мать Светлана Лобода, по мнению фанатов, решила довести всех до коллективного инфаркта, когда показала свое голое фото в Instagram.

Светлана Лобода впечатлила соблазнительными формами на фото без белья в своем Instagram.

"Унесённая ветром...", - написала она, и добавила эмоджи ангелочка.

Все поклонники сразу решили, что ветром унесло одежду Светланы Лободы, ибо на фото Лобода в одних черных трусиках сидит на стуле чуть повернувшись, так что видно отсутствие лифчика. Некоторые фанаты даже и крошечные трусики не заметили, о чем и поспешили сообщи в пошлых комментариях.

Певица продемонстрировала тоненькие ножки с тройную фигурку с равномерным загаром даже на месте отсутствующего белья. Ноги она пристроила явно поудобней - развела и уселась поудобней рядом со стеклянным столом.

Светлана Лобода / Instagram

"Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!", "Унесенная ветром здесь только одежда, хотя ну ее , и так", "Красота!!! Вы просто ангел!!!", "Унесенная зноем, не даёт всем покоя...", "Пещерку проветривает ", "Мир номер ноль", "Унесенная вечером...)", "Бедные мужики ,ей богу, какого им смотреть на такие фотки", "Да ты просто бомба!!!!! Зачем? Все дрочеры всех стран объединила", "богиня между ног нырнуть бы", - пишут в комментариях.

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