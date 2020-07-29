"Сисястая, соски твердые": Лобода без лифчика взбудоражила сеть

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода побаловала поклонников горячими откровенными фото, на которых она позировала без белья.

Светлана Лобода засветила грудь в наряде без белья в своем Instagram.

"Я там, где должна быть...Я с тем, с кем должна быть...Я такая, какая должна быть", - пишет Лобода к фото.

На фото она позирует облокотившись об стену в откровенном вечернем платье оливкового цвета, на котором продемонстрировала очень откровенные разрезы внизу - так, что с легкостью видно упругие бедра, и огромное декольте до низа живота, которое позволяет убедиться, что под нарядом совершенно нет белья.

Поклонники отдали должное комплиментами сочной груди и соблазнительной позе Светланы Лободы.

Светлана Лобода / Instagram

"Уххх. Какие сосочки", "Любимая!!!", "Грудь", "Соски твердые как гарик", "WOW, какая красивая", "Ты очень секси детка", "Классные слова", "Ох, сисястая", "Грудь супер", - пишут в комментариях.

Ранее дочь Михаила Добкина Алла показала пикантные фото, которые пришлись по душе ее поклонникам.