"Сисястая, соски твердые": Лобода без лифчика взбудоражила сеть

Светлана Лобода показала очень откровенное платье с разрезом до бедра и вырезом до низа живота, чем вызвала бешеный восторг у своих поклонников.
Певица Светлана Лобода побаловала поклонников горячими откровенными фото, на которых она позировала без белья.
Светлана Лобода засветила грудь в наряде без белья в своем Instagram.
"Я там, где должна быть...Я с тем, с кем должна быть...Я такая, какая должна быть", - пишет Лобода к фото.
На фото она позирует облокотившись об стену в откровенном вечернем платье оливкового цвета, на котором продемонстрировала очень откровенные разрезы внизу - так, что с легкостью видно упругие бедра, и огромное декольте до низа живота, которое позволяет убедиться, что под нарядом совершенно нет белья.
Поклонники отдали должное комплиментами сочной груди и соблазнительной позе Светланы Лободы.
"Уххх. Какие сосочки", "Любимая!!!", "Грудь", "Соски твердые как гарик", "WOW, какая красивая", "Ты очень секси детка", "Классные слова", "Ох, сисястая", "Грудь супер", - пишут в комментариях.
Ранее дочь Михаила Добкина Алла показала пикантные фото, которые пришлись по душе ее поклонникам.