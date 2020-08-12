"Дерни за веревочки": Лобода сверкнула грудью на провокационном фото

Светлана Лобода / Instagram

Певица Светлана лобода похвасталась стройной фигурой в крошечном бикини, и вызвала зависть у поклонников обеих полов.

Светлана Лобода продемонстрировала сочную грудь, почти не скрытую крошечным купальником.

"Мы сами создаем удачу, но иногда удача создает нас. П.С. Классный был концерт вчера! Просто повезло. Люблю это место", - написала она.

На фото Светлана Лобода позирует в крошечном черно-белом бикини с трусиками-стрингами на завязочках, играясь с ниточками, а также соблазнительно наклоняясь вперед, чтобы показать во всей красе все свои соблазнительные формы.

Поклонникам пришлись по душе откровенные фото Лободы, и они забросали ее комплиментами и предложениями с намеками.

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода / Instagram

"Горячий образ, где выступали?", "Красотка", "Дерни за веревочки", "О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась", "Идеал сексуальной женщины", "Вот она наша висела Писичка", "Невозможно красивая", - пишут в комментариях.

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