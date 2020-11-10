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Светлана Лобода взбудоражила смелым фото с откровенным декольте

10 ноября 2020, 16:59

Певица Светлана Лобода побаловала поклонников откровенным фото, которое она сделала для обложки известного глянца.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода позволила поклонникам в полной мере насладится своими шикарными формами, которые на фото почти не прикрыты крошечными платьем с очень внушительным декольте.

Лобода похвасталась в своем Instagram фото с обложки российского Cosmopolitan, для которого она также дала интервью, похваставшись успехами на личном фронте.

"Смотри , читай с сегодняшнего дня... везде )", - пишет Лобода.

На фото Светлана Лобода в крошечном черном платье демонстрирует упругую грудь, которая вот-вот выпрыгнет из корсета ее наряда. Она подняла руки к модной прическе, и сексуально оттопырила попу, которую едва прикрывает коротенькое мини.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Жарко. Стильно. Сексуально",

"Богиня", "Очено красиво", "Жарко",

Ранее экс-Серебро неудачно раздвинула ноги, и трусы оголили ее промежность

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