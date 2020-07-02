"Соски торчат": Светлана Лобода завела поклонников откровенным фото

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фото в облегающем топе и лосинах без белья, чем вызвала бурный восторг и море комплиментов в свой адрес.

Светлана Лобода сверкнула соблазнительными формами под облегающем наряде на фото в Instagram.

"Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души", - пишет Лобода.

На фото Светлана позирует в черном топе и облегающих лосинах с бахромой внизу рядом с черным микроавтобусом. Образ дополняют черные солнцезащитные очки. кажется, что под топ Лобода не надевала лифчик, и поклонники разглядели под нарядов все подробности возбужденной груди.

Светлана Лобода / Instagram

"Соски видно", "Как всегда... шикарная", "Золотые слова. Это правило можно применить во всех сферах. Наполненность человека не менее важна, чем его обличие", "Но для того что бы удержать их нужны соски", "А это вы едете завоёвывать их сердца", "Шикарная. Ло", "Это теперь такая мода пошла: соски торчат", "Сиськи топ", "Красивая, классная, милая, талантливая", "Сразу видно:Украинка", "Светочка", "Хорошо сказано", "Хороша-пантера", "Яркая , худышка, стройняшка", "Цветочек, Светик, спасибо", - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Шейк засветила грудь под прозрачным лифичиком.