"Свои такие клевые?": Мисс Украина показала грудь на жарком фото

Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель Леонила Гузь поделилась с поклонниками фото топлес, на котором демонстрирует свое сексуальное тело.

Супермодель Мисс Украина 2018 Леонила Гузь сняла с себя все лишнее, чтобы засветить дразнящие формы на нескромном фото.

Девушка не стала подписывать фото, оставив для поклонников интригу по поводу своей фотосессии.

На фото Леонила позирует сидя на табуреточке в расстегнутых джинсах и топлес, прикрыв груди руками, откинув волосы на спину, и демонстрируя на фото загорелое мокрое тело.

Также ее фотографию прокомментировала и сама фотограф Анастасия Эрлих.

"Что может завораживать больше, чем натуральная естественная", - пишет она.

Леонила Гузь / Instagram

"Свои такие клёвые?",

"Красота спасёт Мир"

"Моя любимая",

"Wow. Beautiful",

"Sex",

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