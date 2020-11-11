"Свои такие клевые?": Мисс Украина показала грудь на жарком фото

Украинская модель Леонила Гузь бесстыже обнажила грудь на интимной фотосессии, которой поспешила порадовать поклонников.
Украинская модель Леонила Гузь поделилась с поклонниками фото топлес, на котором демонстрирует свое сексуальное тело.
Супермодель Мисс Украина 2018 Леонила Гузь сняла с себя все лишнее, чтобы засветить дразнящие формы на нескромном фото.
Девушка не стала подписывать фото, оставив для поклонников интригу по поводу своей фотосессии.
На фото Леонила позирует сидя на табуреточке в расстегнутых джинсах и топлес, прикрыв груди руками, откинув волосы на спину, и демонстрируя на фото загорелое мокрое тело.
Также ее фотографию прокомментировала и сама фотограф Анастасия Эрлих.
"Что может завораживать больше, чем натуральная естественная", - пишет она.
"Свои такие клёвые?",
"Красота спасёт Мир"
"Моя любимая",
"Wow. Beautiful",
"Sex",
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