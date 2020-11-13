"Такого со мной не было": Холостячка заболела коронавирусом

Даша Улянова / Instagram

Участница и победительница самого романтического шоу на СТБ Холостяк 2020 Даша Улянова, которая рассталась со своим Холостяком сразу после шоу, призналась, что подхватила опасную болезнь.

Даша Улянова заболела коронавирусом, и самоизолировалась дома для лечения. В Instagram девушка рассказала, какие симптомы ее мучают.

"У меня коронавирус. Друзья, во-первых, извините, что не появляюсь в сториз. Чувствую себя, мягко говоря, не хорошо. Вчера сделала быстрый тест на ковид и уже есть результат - положительный. Во-вторых, спасибо всем за поддержку и ваши пожелания - скорее выздороветь. Ценю", - обратилась к поклонникам.

Коронавирус - симптомы

"Теперь немного о обстановке. Все началось 2 дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и всё тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест. Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было" - рассказала девушка.

Даша Улянова / Instagram

Девушка призвала следить за здоровьем и предложила рассказать, как ее поклонники справлялись с болезнью.

"Сомнений уже не оставалось. Ну а следом пришёл положительный тест. Дорогие, берегите себя и своих близких. Здоровье - самое важное. Буду благодарна за реальные истории, как вы или ваши родные справились с болезнью?

Напомним, что на днях российский комик и актер Сергей Светлаков заболел коронавирусом - у него были поражены 24% легких.