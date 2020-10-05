Танці з зірками 2020 6 выпуск: кто покинул шоу 4 октября

Танці з зірками 2020 - кто ушел в 6 выпуске / кадр с выпуска

Шестой выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 4 октября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 10 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 6 выпуска

Санта Димопулос и Макс Леонов - 39

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 39

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 38

Сергей Мельник и Аделина Дели - 37

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 34

Тарас Цимбалюк и Яна Заец - 34

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 34

Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 28

Позитив и Юлия Сахневич - 28

Олег Винник и Алена Шоптенко - 0

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Сергей Мельник и Аделина Дели и аша Петрожицкая и Игорь Гелуненко попали в зону риска. Сергей Мельник и Аделина Дели получили иммунитет.

Из шоу Танці з зірками вылетели Тарас Цимбалюк и Яна Заец

Танці з зірками 2020 выпуск 6 - шоу результатов 04-10-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.