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Танці з зірками 2020 7 выпуск: кто покинул шоу 11 октября

12 октября 2020, 00:05

Седьмой выпуск 4 сезона Танцев со звездами прошел 11 октября 2020. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.

Танці з зірками 2020
Танці з зірками 2020 - кто ушел в 7 выпуске / 1+1

Седьмой выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 11 октября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 7 выпуска

  • Санта Димопулос и Макс Леонов 40
  • Юлия Санина и Дмитрий Жук -38
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 38
  • Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 34
  • Сергей Мельник и Аделина Дели - 34
  • Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 33
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина - 30
  • Позитив и Юлия Сахневич - 0

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Сергей Мельник и Аделина Дели, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и Ольга Фреймут и Илья Падзина попали в зону риска. Сергей Мельник и Аделина Дели получили иммунитет.

Из шоу Танці з зірками не вылетел никто

Танці з зірками 2020 выпуск 7 - шоу результатов 11-10-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.

Телеканал 1+1 Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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