Танці з зірками 2020 7 выпуск: кто покинул шоу 11 октября

Седьмой выпуск 4 сезона Танцев со звездами прошел 11 октября 2020. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.
Седьмой выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 11 октября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.
Танці з зірками 2020 - итоги 7 выпуска
- Санта Димопулос и Макс Леонов 40
- Юлия Санина и Дмитрий Жук -38
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 38
- Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 34
- Сергей Мельник и Аделина Дели - 34
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 33
- Ольга Фреймут и Илья Падзина - 30
- Позитив и Юлия Сахневич - 0
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Сергей Мельник и Аделина Дели, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и Ольга Фреймут и Илья Падзина попали в зону риска. Сергей Мельник и Аделина Дели получили иммунитет.
Из шоу Танці з зірками не вылетел никто
Танці з зірками 2020 выпуск 7 - шоу результатов 11-10-2020:
Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.