Танці з зірками 2020 7 выпуск: кто покинул шоу 11 октября

Танці з зірками 2020 - кто ушел в 7 выпуске / 1+1

Седьмой выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 11 октября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 7 выпуска

Санта Димопулос и Макс Леонов 40

Юлия Санина и Дмитрий Жук -38

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 38

Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 34

Сергей Мельник и Аделина Дели - 34

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 33

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 30

Позитив и Юлия Сахневич - 0

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Сергей Мельник и Аделина Дели, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и Ольга Фреймут и Илья Падзина попали в зону риска. Сергей Мельник и Аделина Дели получили иммунитет.

Из шоу Танці з зірками не вылетел никто

Танці з зірками 2020 выпуск 7 - шоу результатов 11-10-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.