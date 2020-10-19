Танці з зірками 2020 8 выпуск: кто покинул шоу 18 октября

Танці з зірками 2020 - кто ушел в 8 выпуске / 1+1

Восьмой выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 с Веркой Сердючкой вышел в эфир 18 октября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу, так как в 7 эфире никто шоу не покинул. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 8 выпуска

Сергей Мельник и Аделина Дели - 39

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 38

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 38

Санта Димопулос и Макс Леонов - 37

Позитив и Юлия Сахневич (Арам Арзуманян и Тоня Руденко) - 36

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 35

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 33

Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 32

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Позитив и Юлия Сахневич (Арам Арзуманян и Тоня Руденко), Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Ольга Фреймут и Илья Падзина попали в зону риска. Сергей Танчинец и Яна Цибульская получили иммунитет.

Пары Позитив и Юлия Сахневич (Арам Арзуманян и Тоня Руденко), Ольга Фреймут и Илья Падзина танцевали джайв за жизнь.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске 18 октября

Из шоу Танці з зірками вылетели Позитив и Юлия Сахневич

Танці з зірками 2020 выпуск 8 - шоу результатов 18-10-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.