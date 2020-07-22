Танці з зірками 2020 - Дарья Петрожицкая приняла вызов

Дарья Петрожицкая / 1+1

Пятым звездным участником нового сезона Танці з зірками 2020 стала актриса Дарья Петрожицкая. Об этом стало известно из видео, которое она разместила на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

В ролике Даша находит записку от Тараса Цимбалюка позвал в проект следующую участницу.

"#танціззіркамиchallengе продолжается. Звезда серіала Папік и Голосу країни Дарья Петрожицькая принимает танцевальный вызов от актераТараса Цимбалюка і передает естафету фронтвумен The Hardkiss Юліи Саниной", - пишут Танці з зірками.

Ранее стали известны имена партнеров Санты Димопулос и Надежды Мейхер на шоу Танці з зірками.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.