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Танці з зірками 2020 - Дарья Петрожицкая приняла вызов

Звезда сериала Папик и участница Голос 10 Звезда Дарья Петрожицкая приняла вызов и стала участником шоу Танці з зірками 2020

22 июля 2020, 12:30
Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / 1+1

Пятым звездным участником нового сезона Танці з зірками 2020 стала актриса Дарья Петрожицкая. Об этом стало известно из видео, которое она разместила на своих официальных страницах в социальных сетях и передала нынешний #танціззіркамиchallenge.

В ролике Даша находит записку от Тараса Цимбалюка позвал в проект следующую участницу.

"#танціззіркамиchallengе продолжается. Звезда серіала Папік и Голосу країни Дарья Петрожицькая принимает танцевальный вызов от актераТараса Цимбалюка і передает естафету фронтвумен The Hardkiss Юліи Саниной", - пишут Танці з зірками.

Ранее стали известны имена партнеров Санты Димопулос и Надежды Мейхер на шоу Танці з зірками.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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