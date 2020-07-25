Надежда Мейхер рассказала, чего не смогла добиться в жизни из-за громадной груди

Надежда Мейхер / УНИАН

Известная украинская певица, бывшая солистка популярного герлз-бенда ВИА Гра Надежда Мейхер призналась, что из-за громадной груди не смогла стать балериной.

Об этом исполнительница рассказала в интервью порталу Факты.

Танцевать в балете Мейхер хотела еще лет с 8-летнего возраста, но на пути ее мечты стали непреодолимые препятствия.

"Уже тогда я понимала, что никакая балерина из меня не получится из-за слишком большой груди. Но все равно очень хотелось стать на пуанты. Эта мысль буквально преследовала. Помню, когда пришла в балетную студию, хореограф очень скептически на меня посмотрела. Но, увидев мою пластику, решила оставить. Я была таким стимулом для остальных учащихся. Прозанимавшись около года, таки стала на пуанты. […] Танцевала до семнадцати лет, пока не пришлось оставить свою любовь", ‒ подытожила свой рассказ о детской мечте артистка.

Напомним, ранее стало известно, что Надежда Мейхер примет участие в новом сезоне популярного шоу 1+1 Танці з зірками 2020. Позднее стало известно, что на паркете пару певице составит Кирилл Васюк