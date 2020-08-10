Танці з зірками 2020 - Ольга Фреймут идет на шоу

Телеведущая Нового канала, известная по шоу ревизор и Від пацанки до панянки Ольга Фреймут приняла вызов и решила участвовать в новом сезоне Танці з зірками 2020.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут объявила, что принимает вызов и стала участником нового сезона Танці з зірками 2020, закрыв сезон.
Об этом стало известно из видео, которое она разместил на своих официальных страницах в социальных сетях, завершив #танціззіркамиchallenge.
"Друзья, я принимаю #танціззіркамиchallenge от Арама Арзуманяна. И завершаю челлендж! Встретимся на паркете", - пишет Фреймут".
На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.
Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.
Ранее назвали партнеров Позитива и Сергея Танчинца на шоу танці з зірками.