УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск 27 сентября

27 сентября 2020, 20:55

Пятый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел 27 сентября на 1+1. Участники снова лишатся одной пары в этом выпуске. Что было в 5 выпуске Танці з зірками 2020 - читайте Главред.

Танці з зірками 2020 - что было в 5 выпуске
Танці з зірками 2020 - что было в 5 выпуске / 1+1

Новый 4 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои секреты. Теперь судьи оценят их старания.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стал Дима Монатик, который только весной боролся за победу в другом шоу 1+1 - Голос Країни. Победила там Тина Кароль и ее ученик Роман Сасанчин.

Телеведущий балкона - белорусский ведущий Дмитрий Танкович, которого первым изгнали с шоу в этом году. Он будет встречать участников и вместе с ними слушать оценки судей.

Участники шоу Танці з зірками 2020 на пятой недели готовили танец в стиле мирового кино. Пары преобразятся в неожиданные образы твоих любимых киногероев и будут поражать новыми стилями танцев.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн полный 4 выпуск - 20 сентября

В шоу танці з зірками участвуют Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко преобразятся в образы Микки и Мини Маус.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская станут героями анимационного сериала Чип и Дейл и станцуют джайв.

Санта Димопулос станцует в образе Жасмин из мультфильма Алладин.

Олег Винник примеряет на себя роль Голохвастова из кинофильма За двумя зайцами.

Под трогательный трек из кинофильма Титаник Тарас Цимбалюк исполнит румбу.

Специальным гостем пятого прямого эфира станет артистка Monatik Corporation и суперфиналистки десятого сезона Голоса страны Lida Lee. Певица подарит ну очень зажигательное выступление.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск 27-09-2020: Анонс

Начало прямого эфира в 21:00 27 сентября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.

Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Танці з зірками Екатерина Кухар
Сейчас вы просматриваете новость «Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск 27 сентября». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:37
Самолеты засекли в Армении: СМИ рассказали, как Москва вооружает Ереван
21:35
Вирусолог ошарашил "хитростью" коронавируса
21:00
Обострение в Нагорном Карабахе: МАУ отменяет рейсы
20:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск 27 сентября Видео
20:48
Удар из Беларуси: экс-посол в Минске дал пугающий прогноз о неминуемой войне Видео
20:31
Скончался бывший глава КГГА
20:21
Азербайджан покончит с проблемой Нагорного Карабаха: Алиев сделал заявление Видео
19:50
Лукашенко нахамил Макрону в ответ на предложение уйти в отставку Видео
19:43
Пашинян сделал заявление о готовности Армении воевать с Азербайджаном Видео
19:10
Врач назвал причины резкого всплеска заболеваемости COVID-19 среди детей Видео
19:08
В НАТО оценили шансы на войну Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах Видео
18:24
Война за Карабах: стало известно, о чем говорили Путин с Пашиняном Видео
18:12
Армения готова признать независимость Нагорного Карабаха Видео
18:11
В Азербайджане ввели военное положение и комендантский час Видео
17:57
Катастрофа Ан-26: названа неожиданная причина спасения курсанта Видео
17:27
"Путин говорит о Новичке": Навальный назвал главную причину своего отравления Видео
16:54
Увольнение курсантов-летчиков после крушения Ан-26: в ВСУ заговорили об агентах Кремля Видео
16:50
Как Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах Видео
16:12
Стрельба и слезоточивый газ: как в Беларуси проходит "инаугурация" Тихановской Видео
16:09
Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянской боевой техники Видео
15:32
Пашинян заявил, что эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона Видео
15:25
Коронавирус из магазина и посылок: эксперт рассказала, чего опасаться Видео
15:17
Китай начал вакцинацию от Covid-19 Видео
15:12
Армения опровергла захват Азербайджаном 6 сел в зоне карабахского конфликта Видео
14:46
В Минске силовики начали задерживать людей Видео
14:45
"Гермафродитные уродцы": украинского ведущего выгнали с работы из-за "языка вражды"
14:42
Гороскоп для всех на 28 сентября: новые чувства и создание семьи Видео
14:33
В ВСУ заявили, что курсанты и офицеры разбились не на "ржавом корыте" Видео
13:57
Скандал с продажей мест на выборах: в Слуге народа ответили на обвинения Галушко Видео
13:49
Стало известно о состоянии здоровья курсанта, выжившего в катастрофе под Харьковом Видео
13:41
В МИД Украины сделали заявление о войне Азербайджана и Армении Видео
13:27
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
13:19
Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе
13:05
Стало известно, почему ЕС не откроет границы для Украины Видео
12:49
Большая война между Арменией и Азербайджаном: в конфликт вмешался Лавров Видео
12:32
В центр Минска стягивают военную технику и силовиков Видео
12:01
В США сделали заявление об успешном испытании вакцины от Covid-19 Видео
11:57
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе Видео
11:49
Ученый назвал главную "хитрость" коронавируса
11:26
Глава МИД Беларуси обвинил Запад в желании ввергнуть страну в анархию Видео
11:10
Украину накрыла непогода: синоптики предупредили, что будет еще хуже
10:53
Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку Видео
10:49
В Подмосковье обрушился надземный переход: десятки пострадавших
10:34
Азербайджан нанес удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха, есть жертвы Видео
10:29
Питерский гопник Путин совершил самострел мнение
10:02
Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 300 человек Видео
09:58
Навального в России ждет тюремный срок или успешное убийство - журналист Видео
09:43
Когда придут дожди и заморозки: синоптик дал детальный прогноз погоды на октябрь Видео
09:21
Коронавирус в Украине на 27 сентября: за сутки выявили еще три тысячи больных Видео
09:04
На границе Армении и Азербайджана снова начались ожесточенные бои Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять