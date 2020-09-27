Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск 27 сентября

Танці з зірками 2020 - что было в 5 выпуске / 1+1

Новый 4 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои секреты. Теперь судьи оценят их старания.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стал Дима Монатик, который только весной боролся за победу в другом шоу 1+1 - Голос Країни. Победила там Тина Кароль и ее ученик Роман Сасанчин.

Телеведущий балкона - белорусский ведущий Дмитрий Танкович, которого первым изгнали с шоу в этом году. Он будет встречать участников и вместе с ними слушать оценки судей.

Участники шоу Танці з зірками 2020 на пятой недели готовили танец в стиле мирового кино. Пары преобразятся в неожиданные образы твоих любимых киногероев и будут поражать новыми стилями танцев.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн полный 4 выпуск - 20 сентября

В шоу танці з зірками участвуют Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко преобразятся в образы Микки и Мини Маус.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская станут героями анимационного сериала Чип и Дейл и станцуют джайв.

Санта Димопулос станцует в образе Жасмин из мультфильма Алладин.

Олег Винник примеряет на себя роль Голохвастова из кинофильма За двумя зайцами.

Под трогательный трек из кинофильма Титаник Тарас Цимбалюк исполнит румбу.

Специальным гостем пятого прямого эфира станет артистка Monatik Corporation и суперфиналистки десятого сезона Голоса страны Lida Lee. Певица подарит ну очень зажигательное выступление.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск 27-09-2020: Анонс

Начало прямого эфира в 21:00 27 сентября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.