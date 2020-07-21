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Танці з зірками 2020 - Тарас Цимбалюк стал четвертым участником шоу

Звезда Чорного ворона Тарас Цимбалюк принял вызов и стал участником шоу Танці з зірками 2020

21 июля 2020, 15:15
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / Instagram

Четвертым звездным участником нового сезона Танці з зірками 2020 стал Тарас Цимбалюк. Об этом стало известно из видео, которое певец разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и которым начал нынешний #танціззіркамиchallenge.

"Друзья, у меня прекрасная новость - я принимаю участи в проекте Танцы со звездами", - подписал он свое видео.

В ролике Тарас позвал в проект следующую участницу.

"Я принимаю вызов #танціззіркамиchallenge Санты Димопулос и передаю эстафету Дарье Петрожицкой. До встрече на паркете", - говорит он.

"Я считаю, что язык тела - это нечто глубокое, философское. Поэтому для меня Танцы со звездами - настоящий вызов. Это шоу, которое объединяет миллионы украинский, поэтому имею честь принять участие в этом проекте", - добавил Тарас.

Ранее стало известно, что в проекта примет участие Санта Димопулос. Кроме нее будут танцевать Надежда Мейхер и Олег Винник.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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