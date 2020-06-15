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Тарзан на удаленке: муж Королевой снял трусы на турнике дома - фото

15 июня 2020, 12:52

Муж Королевой развлекает подписчиков в Іnstagram.

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"Купание красного меня", - подписал фото Тарзан.

Эпатажный стриптизер и по совместительству муж певицы Наташи Королевой Тарзан, видимо, совсем истосковался без работы. Подтверждением этому является фото, которое артист опубликовал в своем Instagram.

На нем Тарзан голышом вскарабкался на турник у себя дома и гордо оседлал его. Улыбающийся стриптизер подписал свое изображение: "Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. "Купание красного меня". Все смешалось в доме: люди, кони", - покреативил любитель раздеваться на публике.

Впрочем, не всем его подписчикам пришелся по душе образ "красного меня". В частности, некоторые пользователи советуют артисту менять свое амплуа, ибо "годы берут свое".

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На втором почти таком же фото, Тарзан всем пожелал "счастья и любви без масок", видимо, имея ввиду не только лицо.

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"Всем любви без масок"

Тарзан Наташа Королева стриптизер
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