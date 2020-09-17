"Тату между грудями?": Jerry Heil заинтриговала откровенным фото

Jerry Heil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil показала фото в нижнем белье в своем Instagram и пошутила о том, что она растолстела, однако поклонники неожиданно обратили внимание на деталь ее гардероба.

Jerry Heil заинтриговала поклонников пикантным фото в топе.

"Если я поправляюсь, первое дратути прилетает из области живота. И вот родственники с детства учили, что девочка должна быть такой, чтобы парню было за что подержаться... Уже представляю, как мы такие ходим вместе и он романтично держит меня ЗА ЖИВОТ", - заявила Jerry Heil.

Она устроила полет мысли, и разрисовала в красках ситуации с фразой "за что подержаться".

"Нет такого ощущения, что это не схема отношений "парень-девушка", а фраза, которая почему-то перекочевала сюда из дома престарелых?.... Ты устраиваешься на работу сиделкой и тебе говорят: "Вы нам подходите, но поднаберите пару кг, потому что у Валентина Михайловича отказывают ноги, ему надо чтобы было за что подержаться".

Я нашла способ монетизировать пузо, девчонки! Вот вы идете счастливые, между вами пропасть мудрости в 60 лет, ты нежно считаешь его состояние, а он не менее мечтательно держится за твой живот, который спутал с грудью, потому что бывшей Валентина Михайловича было 83", - шутит она.

При этом Jerry Heil показала фото в ванной, чистя зубы. Она сделала снимки в зеркале, продемонстрировав на самом деле плоский живот и привлекательные формы, поскольку на ней были лишь трусики и топ.

Однако поклонники обратили внимание на верх топа - им показалось, что у Jerry Heil между грудей сделано тату, и его верх выглянул из-под топа. На самом деле - точно не видно, то ли тату, то ли бантик от нижнего белья девушки.

Jerry Heil / Instagram

Jerry Heil / Instagram

"Яна, это не смешно, о каком пузе речь? Там же плоскостопие сплошное", - " так я же его втянула, ясен перец",

"Мала ! Ты идеальна: есть за что держаться: за человечность , любовь, искренность", - "это вообще не поддерживающий коммент. Это типа: да, выглядишь ты так себе, зато какая у тебя ДУША",

"Это тип Ты супер красивая и стройная! А за жир держаться - фу! Я, как подруга с животиком пишу!!!!"

"Какая сладкая. Ты идеальна, все в тебе идеально. Лучшая из всех"

"У тебя тату между грудями?", "Обоги, а я посмотрела на топ, и подумала, что это оочень любознательная муха оттуда выглядывает", " там тату?"

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