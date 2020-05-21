Татьяна Навка исцелилась от коронавируса и раскрыла состояние Пескова

Хореограф и организатор танцевальных шоу на льду Татьяна Навка объявила, что избавилась от Covid-19.
Жена пресс-секретаря РФ Татьяна Навка, которая около недели назад заболела коронавирусом, объявила, что исцелилась от смертельной болезни.
Татьяна Навка рассказала изданию Lifeshot, что вылечилась от коронавируса и уже покинула стены больницы.
"Всё хорошо, выписалась, всё нормально — отрицательный тест. Так что всё в порядке", - объявила она.
Также Татьяна Навка прокомментировала лечение своего мужа - пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он пока что еще госпитализирован, и проходит лечение в больнице.
"Идёт на поправку, но ещё в больнице", - говорит Навка.
Напомним, что Песков признался, что контактировал с зараженным коллегой. Причем, по словам чиновника, сначала недомогание почувствовал он сам, а потом жена - фигуристка Татьяна Навка.
Помимо Пескова, коронавирус в России обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и главы правительства Михаила Мишустина.