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Татьяна Навка исцелилась от коронавируса и раскрыла состояние Пескова

21 мая 2020, 13:59

Хореограф и организатор танцевальных шоу на льду Татьяна Навка объявила, что избавилась от Covid-19.

Татьяна Навка
Татьяна Навка / Instagram

Жена пресс-секретаря РФ Татьяна Навка, которая около недели назад заболела коронавирусом, объявила, что исцелилась от смертельной болезни.

Татьяна Навка рассказала изданию Lifeshot, что вылечилась от коронавируса и уже покинула стены больницы.

"Всё хорошо, выписалась, всё нормально — отрицательный тест. Так что всё в порядке", - объявила она.

Также Татьяна Навка прокомментировала лечение своего мужа - пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он пока что еще госпитализирован, и проходит лечение в больнице.

"Идёт на поправку, но ещё в больнице", - говорит Навка.

Напомним, что Песков признался, что контактировал с зараженным коллегой. Причем, по словам чиновника, сначала недомогание почувствовал он сам, а потом жена - фигуристка Татьяна Навка.

Помимо Пескова, коронавирус в России обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и главы правительства Михаила Мишустина.

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