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Tayanna в трусах и с "дождиком" на сосках удивила поклонников - фото

17 июня 2020, 16:10

Певица удивила своих поклонников новым образом

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Украинская певица Таянна удивила своих поклонников новым образом. Так, на своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором она позирует в телесных трусах и блестящем костюме.

"Каждый раз, когда выходят новые песни ми пытаемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Просто говоря, оддаваясь вибрациям и эмоциям. Надеюсь, они Вас вдохновят также, как и меня и вам захочется встретить это лето с любовью", - написала она.

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"Надеюсь, мой образ придется по душе".jpg

Правда, не всем поклонникам понравился новый образ певицы. "Это ужасно!!!! Как в таком можно выходить на сцену?! Что будет дальше? Совсем голые?" - спрашивает i_am_juls.

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Но другие пользователи посчитали наряд сексуальным и красивым.

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Таяну раскритиковали за няряд.jpg
Tayanna певица Tayanna голая
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