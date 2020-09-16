Телеведущая 1+1 без лифчика произвела фурор пикантными фото

Певица, артистка и телеведущая Вера Кекелия поделилась с поклонниками потрясающими фото в платье без лифчика, и получила комплименты.
Украинская певица и телеведущая ЖВЛ на 1+1 Вера Кекелия поделилась шикарными фото со своего последнего выступления.
Артистка Женского квартала и певица Вера Кекелия в Instagram порадовала поклонников платьем с шикарным декольте и озадачила вопросом.
"Среди вопросов ЗНО есть такой: "С чем у вас ассоциируется белый цвет?" Ваши варианты?;)))) правильный ответ по версии ЗНО есть! Жду ваш;) Идеальное белое платье", - пишет Вера Кекелия.
На фотографиях она позирует в белоснежном платье-корсете с бретельками, которое носят без лифчика из-за огромного декольте рассчитанного на пышную грудь. Девушка показала фото с красной дорожки и со своего выступления, демонстрируя с лучшей стороны все достоинства тонкой стройной фигуры и выдающихся женских прелестей.
"Красивая, очень красивая",
"Верочка молодец любим",
"Я была на этой вечеринке)) вы были просто невероятно красивая!! И ваш голос.. до мурашек"
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