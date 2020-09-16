Телеведущая 1+1 без лифчика произвела фурор пикантными фото

Вера Кекелия / Instagram

Украинская певица и телеведущая ЖВЛ на 1+1 Вера Кекелия поделилась шикарными фото со своего последнего выступления.

Артистка Женского квартала и певица Вера Кекелия в Instagram порадовала поклонников платьем с шикарным декольте и озадачила вопросом.

"Среди вопросов ЗНО есть такой: "С чем у вас ассоциируется белый цвет?" Ваши варианты?;)))) правильный ответ по версии ЗНО есть! Жду ваш;) Идеальное белое платье", - пишет Вера Кекелия.

На фотографиях она позирует в белоснежном платье-корсете с бретельками, которое носят без лифчика из-за огромного декольте рассчитанного на пышную грудь. Девушка показала фото с красной дорожки и со своего выступления, демонстрируя с лучшей стороны все достоинства тонкой стройной фигуры и выдающихся женских прелестей.

Вера Кекелия / Instagram

Вера Кекелия / Instagram

Вера Кекелия / Instagram

"Красивая, очень красивая",

"Верочка молодец любим",

"Я была на этой вечеринке)) вы были просто невероятно красивая!! И ваш голос.. до мурашек"

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