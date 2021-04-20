Телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

Певица, актриса и телеведущая Вера Кекелия вышла на сцену шоу Квартал 95, где показала свои женские линии тела в откровенном и сексуальном платье.

Вера Кекелия без лифчика надела тонкое облегающее платье. Кекелия в Instagram опубликовала с нового выпуска Вечернего квартала, где она выходила петь вместе со своими подругами и звездными друзьями.

Она указала, что образ был для исполнения песни "Чому" в оригинальной интерпретации.

На фото, которые она опубликовала, певица без лифчика продемонстрировала голую спину в открытом платье, покрутившись перед зеркалом, и прикрыв руки длинными черными бархатными перчатками.

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

Напомним, российская модель бесстыже показала развратные фото.