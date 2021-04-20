Телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе

Ведущая проекта ЖВЛ, звезда Квартала 95 Вера Кекелия показала элегантный и женственный образ в новой фотосессии.
Певица, актриса и телеведущая Вера Кекелия вышла на сцену шоу Квартал 95, где показала свои женские линии тела в откровенном и сексуальном платье.
Вера Кекелия без лифчика надела тонкое облегающее платье. Кекелия в Instagram опубликовала с нового выпуска Вечернего квартала, где она выходила петь вместе со своими подругами и звездными друзьями.
Она указала, что образ был для исполнения песни "Чому" в оригинальной интерпретации.
На фото, которые она опубликовала, певица без лифчика продемонстрировала голую спину в открытом платье, покрутившись перед зеркалом, и прикрыв руки длинными черными бархатными перчатками.
Напомним, российская модель бесстыже показала развратные фото.
Автор: Александр Галаджий