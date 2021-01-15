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Телеведущая 1+1 подхватила коронавирус после отпуска на курорте

15 января 2021, 10:07

Телеведущая 1+1 Лидия Таран призналась, где заболела коронавирусом.

Лидия Таран
Лидия Таран / Facebook

Украинская телеведущая Лидия Таран заразилась коронавирусом во время поездки в Турцию, и отправилась на самоизоляцию. Однако она призналась, что успела провести один эфир на 1+1 после отпуска.

О том, что заразилась коронавирусом, Лидия Таран сообщила на своей странице в Facebook.

"В ближайших эфирах ТСН на 1+1 мы не встретимся... К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляциӥ дома. После короткой праздничной отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивний результат....", - предупредила она в соцсетях.

Телеведущая утверждает, что во время отпуска придерживалась мер безопасности, а в самой Турции был локдаун, но зараза все равно ее догнала.

"У турок в эти праздничные дни был локдаун во всех городах - и он проходит жестче, чем у нас. Например, в субботу и воскресенье все сидят дома, а туристы находятся в гостинице, - выходить нельзя. Всегда стараюсь дисциплинированно выполнять карантинные требования, носить маску, пользоваться антисептиком, избегаю больших скоплений людей и берегу от лишних контактов себя ии близких", - объяснила она.

Лидия Таран
Лидия Таран заразилась коронавирусом / Facebook

Телеведущая призналась, что провела один эфир после того, как вернулась в Киев: "Успела после отпуска провести один эфир ТСН. НЕ переживайте! На работе мы придерживаемся карантинных норм и дистанции. Всем контактным лицам сообщила".

Лидия Таран симптомы коронавируса

"Чувствую себя хорошо. Температура 37,5. Особых симптомов не чувствую. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины. Скучаю по эфирам и любимым телезрителями. Друзья, привет вам всем! Обещаю набраться сил и вернуться к работе победительницей. Прошу всех придерживаться карантинных требований и рекомендаций Минздрава и ВОЗ", - рассказала телеведущая.

Она призвала всех следить за здоровьем и думать о себе и близких.

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