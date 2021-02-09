Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая разводится с мужем после 8 лет брака и года карантина.

Телеведущая в своем Instagram опубликовала черно-белое фото с мужем и написала полусерьезный пост, но в конце попросила не вмешиваться в их личную жизнь, так как никаких подробностей не будет.

"8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет... За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену)) P.S. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите - это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше !!!", - написала она.

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

С Владом Кочатковым они познакомились на одном из рабочих корпоративов 8 лет назад, а спустя год поженились. У них нет детей, но в интервью в 2020 году ведущая рассказала, что пара работала над этим. Соломии сейчас 40 лет, а Влад младше нее на восемь лет.

Девушка строит телевизионную карьеру19 лет - начинала она на "Ера-ФМ", работала на "5 канале", с 2008 года перешла на "1+1".