Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото

Вера Кекелия / Instagram

Украинская певица и артистка, телеведущая программы 1+1 ЖВЛ Вера Кекелия ко Дню святого Валентина показала потрясающие формы в пикантном кадре.

Вера Кекелия показала фото топлес, которое для нее сделала подруга Марта Адамчук, которая с ней же играет в Женском и Вечернем квартале.

На фото Вера лежит в облегающих синих лосинах и длинных бархатных перчатках. Руками она прикрывает грудь, и сексуально позирует, закрыв глаза.

Фото она посвятила Дню влюбленных.

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera

"Любимаааа", "Очень красивая", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что весной 2020 года Вера Кекелия родила своего первенца мужу Романе Дуде.