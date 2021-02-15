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Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото

15 февраля 2021, 07:11

Певица и актриса, телеведущая Вера Кекелия снялась топлес в роковом образе.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / Instagram

Украинская певица и артистка, телеведущая программы 1+1 ЖВЛ Вера Кекелия ко Дню святого Валентина показала потрясающие формы в пикантном кадре.

Вера Кекелия показала фото топлес, которое для нее сделала подруга Марта Адамчук, которая с ней же играет в Женском и Вечернем квартале.

На фото Вера лежит в облегающих синих лосинах и длинных бархатных перчатках. Руками она прикрывает грудь, и сексуально позирует, закрыв глаза.

Фото она посвятила Дню влюбленных.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera

"Любимаааа", "Очень красивая", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что весной 2020 года Вера Кекелия родила своего первенца мужу Романе Дуде.

новости шоу бизнеса Вера Кекелия
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