Телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova/

Беременная Василиса Фролова, которая перед Новым годом переболела коронавирусом, продемонстрировала соблазнительные формы в оригинальной фотосессии в роли мышонка из популярных мультиков Дисней.

Телеведущая канала Прямой Василиса Фролова поделилась с поклонниками радостью в своем Instagram, и показала сексуальные формы, которые слегка прикрыла ролевым костюмом в виде Минни Маус - мышонка Disney. Девушка примерила облегающий наряд без белья, продемонстрировав аппетитные бедра, когда подняла подол, и засветив внушительную грудь. Она расстегнула наряд, обнажив округлый живот и продемонстрировав грудь, которую почти не удалось скрыть за тканью.

"А откуда взялось поверье, что беременым надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?", - вопрошает девушка.

"Ты необыкновенная. И для тебя все необыкновенное просто и привычно :)",

"Пинеточки на животике. Обожаю"

"Никогда не видела беременных мышек, но уверенна, что это самая секси"

"Очень очень очень. Огонь!",

"Наконец-то! Кто-то это сделал без тюлей",

"Вау! Какая Минни Маус", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что о беременности Василиса Фролова объявила в середине ноября, поделилвшись милыми фотографиями с беременным животом.