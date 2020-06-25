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"Поставь меня на место!" Тина Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Тина Канделаки назвала это классической историей.

25 июня 2020, 16:35
Канделаки
Канделаки не рассказала, когда именно произошла история / Скриншот видео с youtube.com

Российская светская львица и телеведущая Тина Канделаки рассказала историю о том, как ее в свое время домогался второй президент Грузии Михаил Саакашвили. После этого ее якобы много лет не пускали на территорию грузинского государства.

Об этом она рассказала в программе Подруги в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам Канделаки, грузино-украинский политик осуществил в отношении нее попытку харрасмента, в результате чего произошел серьезный резонанс.

"У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. Вы знаете, я не знаю, может это я, и это мой характер, и мой темперамент. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!" И я уверена, что нога ни одного грузина не вступит на твою могилу", - заявила Канделаки.

Также она добавила, что после этого инцидента ее долго не пускали в Грузию.

"Потому что он попытался меня в этом смысле "прохарассить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался", - добавила телеведущая.

Канделаки напоследок подчеркнула, что в таких случаях она готова перейти к драке – это изрядно пугало тех, кто пытался к ней приставать.

Напомним, летом прошлого года бывший игрок сборной Украины Артем Милевский заявил, что у него был секс с Тиной Канделаки. На тот момент он не знал, как она выглядит, однако позже им удалось познакомиться поближе.

Позже Тина Канделаки фактически подтвердила данную информацию.

Тина Канделаки Михаил Саакашвили домогательства
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