Тина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво

Тина Кароль / кадр из клипа Красиво

Тренер шоу Голос, многоразовая победительница шоу, Тина Кароль представила очередную песню из свого альбома Красиво, который полностью поменял ее образ.

Тина Кароль записала третий клип с израильским режиссером Инди Хайтом, который уже показал свои таланты в клипах Хороший парень и Скандал, и о котором она так тепло отзывалась.

"Сведу тебя с ума Красиво премьерой на Youtube", - написала Тина в своем Instagram и показала отрывок из клипа.

В новом видео Тина Кароль чесно выполняет обещание - он снят в концертном лайв-стиле со сценой, музыкантами, и поездкой на кабриолете в закат в финале.

Тина Кароль в клипе Красиво / кадр из видео

Но образ Тины в этот раз 100% поразил всех в самое сердце. Под танцевальную музыку певица поет и танцует в одном только длинном халатике, распахнутом на груди. Дерзкий образ и танцы Тины позволяют убедиться, что под нарядом ничего нет, а счастливая певица смеется и время от времени поправляет сползающий наряд.

"Мама-кошка ворвалась в здание", "Пожар", "Сильно красивая", "Круто, life даже круче чем в альбоме", "Уже свела", "Бомба", "Где-то там теряет дар речи Дан", "Кайфовая", "Невероятная", "слишком шикарная", - пишут в комментариях.

Ранее Тина Кароль выпустила клип Хороший парень, где она всю песню танцует в маске и мужском наряде.