"Поза неудачная": Тина Кароль сымитировала голое фото

Тина Кароль / Instagram

Украинская певица и телеведущая Тина Кароль поделилась пикантным фото, на котором приняла позу как для клипа Ноченька в 2011 году, и вызвала фурор. Однако, невнимательные пользователи сети, которые тут же кинулись с критикой жестко опозорились, не заметив на фото бретельку от слитного купальника Тины, который позволил сделать впечатляющее фото.

Тина Кароль в Instagram побаловала поклонников раздетым фото.

""Ноченька" 15 лет спустя! Уже послезавтра премьера седьмого студийного альбома "Найти своих", который выходит в честь 15-летия музыкальной карьеры певицы!", - говорится в подписи к фото Тины.

На фото Тина Кароль сидит в точной позе как для клипа Ноченька - на полу, расставив ноги, прижав колени, опустив руки, так, чтобы прикрыть все интимные зоны. Но вместо того, чтобы насладиться шикарной фигурой певицы, в сети ее стали осуждать за обнажение, пока поклонники сами не указали на бретельку на плече Тины от слитного купальника.

Тина Кароль / Instagram

"Народ, что за шум вы устроили "Да уж", "Не хорошо до такого уровня" и тд(?), вполне красивая фотография, все культурно и нет ни чего пошлого. Да ко всему, на фото Тина одета в слитный купальник, на плече видно бретельку от него. Не нужно сразу раздувать из мухи слона, по типу, да как она может делать такие фото?! Может, это ее жизнь и ее тело и дело! Все фото приличные и очень даже красивые!"

"Поза конечно , не самая удачная. Тина создаёт образ обнажённой женщины, хотя одета,только нам визуально это преподносит. Только создавая такой образ, они не подумали о бурной фантазии людей ", "15 лет прошло, а Тина вообще не изменилась"

Тина Кароль Ноченька смотреть онлайн клип:

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