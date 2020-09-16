"Поза неудачная": Тина Кароль сымитировала голое фото

Тина Кароль показала пикантное фото к 15-летию клипа Ноченька, и вызвала фурор, из-за которого опозорились невнимательные пользователи сети
Украинская певица и телеведущая Тина Кароль поделилась пикантным фото, на котором приняла позу как для клипа Ноченька в 2011 году, и вызвала фурор. Однако, невнимательные пользователи сети, которые тут же кинулись с критикой жестко опозорились, не заметив на фото бретельку от слитного купальника Тины, который позволил сделать впечатляющее фото.
Тина Кароль в Instagram побаловала поклонников раздетым фото.
""Ноченька" 15 лет спустя! Уже послезавтра премьера седьмого студийного альбома "Найти своих", который выходит в честь 15-летия музыкальной карьеры певицы!", - говорится в подписи к фото Тины.
На фото Тина Кароль сидит в точной позе как для клипа Ноченька - на полу, расставив ноги, прижав колени, опустив руки, так, чтобы прикрыть все интимные зоны. Но вместо того, чтобы насладиться шикарной фигурой певицы, в сети ее стали осуждать за обнажение, пока поклонники сами не указали на бретельку на плече Тины от слитного купальника.
"Народ, что за шум вы устроили "Да уж", "Не хорошо до такого уровня" и тд(?), вполне красивая фотография, все культурно и нет ни чего пошлого. Да ко всему, на фото Тина одета в слитный купальник, на плече видно бретельку от него. Не нужно сразу раздувать из мухи слона, по типу, да как она может делать такие фото?! Может, это ее жизнь и ее тело и дело! Все фото приличные и очень даже красивые!"
"Поза конечно , не самая удачная. Тина создаёт образ обнажённой женщины, хотя одета,только нам визуально это преподносит. Только создавая такой образ, они не подумали о бурной фантазии людей ", "15 лет прошло, а Тина вообще не изменилась"
Тина Кароль Ноченька смотреть онлайн клип:
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