"Вся горю, голенькая лапунька": Тина Кароль поразила формами на пикантном фото

Тина Кароль / Instagram

Украинская певица Тина Кароль снялась в фотосессии фотографа Антона Кулаковского в черном белье и вызвала бурное одобрение своих поклонников в сети.

Тина Кароль в белье взбудоражила фигурой в интимной фотосессии.

Певица Тина Кароль опубликовала свои фото в Instagram. На фото она позирует в тотал блэк. Черные шпильки и короткая черная юбка неожиданно гармонично сошлись с черным лифчиком и косынкой.

Тина Кароль продемонстрировала стройную фигуру и сочные формы, не прикрытые избытком одежды.

Тина Кароль / Instagram

"Огоооооо, это пожар", "такое утро я называю добрым", "Я вся горюю", "Неимовернао прекрасная", "Пожар", "Тина, то ты с нами делаешь?", "Мама кошка сегодня шикарно выглядит", "Наша голенькая лапунька пупонька в банданке)", "Прелесть какая!", - пишут в комментариях.

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