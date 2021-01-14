ТОП-7 фактов о новом Холостяке 2021 - Михаиле Заливако

Поклонницы шоу Холостяк в ожидании премьеры и внимательно следят за всеми новыми подробностями о главном герое.
На СТБ уже начали съемки, и первый выпуск был отснят еще перед Новым Годом. Холостяк 11 в Украине выйдет в марте 2021 года.
Пока фанатки в ожидании нового проекта, создатели шоу раскрыли подробности о Михаиле Заливако - Холостяке-супергерое 11 сезона.
На постшоу 1 сезона шоу Холостячка создатели не только раскрыли подробности отношений Ксении Мишиной и Александра Эллерта, но и сообщили, что уже начали съемки 11 сезона Холостяка. Фанаты на место Холостяка прочили финалиста шоу Холостячка Алексея, но кастинг на шоу прошел еще до окончания Холостячки. Съемки проекта стартовали осенью 2020, и продолжились зимой.Читайте такжеПосле финала Холостячки засветили участника из шоу Холостяк
Пока что все подробности Холостяка 2021 держатся в секрете, но СТБ раскрыл интересные факты о Михаиле Заливако.
- Михаилу 31 год.
- Родом Холостяк из Харькова.
- Михаил является основателем логистической компании.
- Миша не представляет своей жизни без спорта! Он обладатель привлекательного торса и здорового духа.
- Особенно Михаил любит походы в горы. Экстремальный отдых и времяпрепровождение - то, что снова и снова можно осваивать ради новых эмоций.
- Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему крайне важно, чтобы избранница была заинтересована в своем деле и развивалась.
- Новый Холостяк - кошатники. У него есть два кота.
Напомним, что традиционно, Холостяк в Украине выходит в начале весны, но дата выхода пока что точно не известна.