ТОП-7 фактов о новом Холостяке 2021 - Михаиле Заливако

Холостяк 2021 - Михаил Заливако / Instagram

На СТБ уже начали съемки, и первый выпуск был отснят еще перед Новым Годом. Холостяк 11 в Украине выйдет в марте 2021 года.

Пока фанатки в ожидании нового проекта, создатели шоу раскрыли подробности о Михаиле Заливако - Холостяке-супергерое 11 сезона.

На постшоу 1 сезона шоу Холостячка создатели не только раскрыли подробности отношений Ксении Мишиной и Александра Эллерта, но и сообщили, что уже начали съемки 11 сезона Холостяка. Фанаты на место Холостяка прочили финалиста шоу Холостячка Алексея, но кастинг на шоу прошел еще до окончания Холостячки. Съемки проекта стартовали осенью 2020, и продолжились зимой.Читайте такжеПосле финала Холостячки засветили участника из шоу Холостяк

Пока что все подробности Холостяка 2021 держатся в секрете, но СТБ раскрыл интересные факты о Михаиле Заливако.

Михаил Заливако - подробности о Холостяке / СТБ

Михаилу 31 год.

Родом Холостяк из Харькова.

Михаил является основателем логистической компании.

Миша не представляет своей жизни без спорта! Он обладатель привлекательного торса и здорового духа.

Особенно Михаил любит походы в горы. Экстремальный отдых и времяпрепровождение - то, что снова и снова можно осваивать ради новых эмоций.

Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему крайне важно, чтобы избранница была заинтересована в своем деле и развивалась.

Новый Холостяк - кошатники. У него есть два кота.

Напомним, что традиционно, Холостяк в Украине выходит в начале весны, но дата выхода пока что точно не известна.