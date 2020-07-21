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Украинская топ-модель топлес показала грудь и взорвала сеть

Участница топ-модель по-украински Анастасия Рудая успешно строит модельную карьеру и карьеру блогера. Новой откровенной фотосессией девушка сильно впечатлила поклонников.

21 июля 2020, 13:47
Анастасия Рудая
Анастасия Рудая / Instagram

Блогерша и модель Анастасия Рудая, которая в Instagram себя подписала как Руди, поделилась откровенной фотосессией, для которой позировала топлес в платье-чулке в сеточку.

Анастасия Рудая засветила грудь на своих фото в Instagram.

"Не позволяйте негативу других людей, самоутверждаться за ваш счёт, идите к своей цели несмотря ни на что. Немного утренних наставлений от меня, всем хорошего дня", - пишет она.

На фотографиях, которые она показала у себя, она позировала на пляже в Одессе, примерив платье-сеточку, под которое надела только трусики телесного цвета.

Девушка соблазнительно позировала на каменистом берегу, принимая соблазнительные позы, и без комплексов засветила голую грудь, прикрытую только прядями ее волос.

Поклонникам пришлась по душе ее фотосессия, и они завалили ее комплиментами.

Анастасия Рудая
Анастасия Рудая / instagram.com/communapix/
Анастасия Рудая
Анастасия Рудая / instagram.com/communapix/
Анастасия Рудая
Анастасия Рудая / instagram.com/communapix/
Анастасия Рудая
Анастасия Рудая / instagram.com/communapix/

"Блонд это действительно твоё. С рыжим выглядела намного старше ( А сейчас просто бомба", "Какая худенькая", "Самая шикарная фотосессия, которую я видела в жизни", "Господи ,зачем так красиво ", "На першому фото, наче русалка", "Если бы сексуальность была человеком", "Ох і краса. Дуууууже гарна.", - пишут в комментариях.

Ранее Ирина Морозюк без трусов соблазнительно сверкнула голой грудью в одном полотенце.

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