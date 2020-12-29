Топлес в чулках: экс-Серебро снялась в развратной фотосессии

Полина Фаворская / Instagram

Фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская, которая недавно переехала жить вместе со своим парнем, показала в сториз свою откровенную фотосессию. Девушка снялась для нее с профессиональным фотографом еще вначале декабря или даже раньше, но никому не показывала.

Полина Фаворская во время общения с фанатами дала ссылку на фотографа Полину Кахорову, которая показала в своем Instagram интимные фото певицы.

Фаворская позировала для черно-белой фотосессии в трусиках и чулочках на кровати. Девушка сексуально изгибалась перед объективом фотографа, демонстрируя самые соблазнительные стороны своей фигуры.

"Полина и Полина. Полина Фаворская - простая девочка с очень не простой историей ) невозможно добрая и понимающая ( знали бы вы, что случилось) Люси помогает всегда и во всем P.S. Чулки на фото принадлежали моей прабабушки) она их так ни разу и не надела... берегла на важный случай", - подписала фотосессию Кахорова.

"Ооооох это бомба! Очень долго рассматривала фото, завораживает", "Дождались", "Очень", - пишут в комментариях.

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