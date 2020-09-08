Тренер Голоса країни заявил об исцелении от коронавируса

Сергей Бабкин / Instagram

Тренер 7 и 8 сезонов Голоса країни и участник 5 сезона Танці з зірками Сергей Бабкин объявил, что выздоровел после заражения коронавирусом аккурат к концерту ко Дню Независимости Украины.

Сергей Бабкин объявил, что благодаря стараниям из семейного врача-педиатра он благополучно исцелился.

"По истине Счастливый день! Выхожу из Затмения, открываясь всем телом Солнцу!! Получен Отрицательный тест на COVID-19‼️ Безграничное счастье! Спасибо огромное нашему семейному Доктору- Педиатру, который помог нам преодолеть вирус! Врач от Бога! Лучший Педиатр нашей страны, супер-профессионал. Люблю Вас, Пеньков А.Ю. Спасибо за молниеносное включение и быстрое решение проблемы! Дорогие мои, будьте Здоровенькими! Берегите себя и своих близких!!! Статистика растет, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу Вас- Будьте Внимательны к себе и к окружающим!!!", - попросил Сергей Бабкин

Напомним, ранее Сергей Бабкин сообщил, что заболел коронавирусом вместе со своей женой Снежаной, а результаты тестов они узнали после концерта ко Дню Независимости Украины, в котором он принимал участие.