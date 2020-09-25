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"Трусы лишние": телеведущая топлес засветила интимное место в ванной

25 сентября 2020, 03:01

Телеведущая и певица Анфиса Чехова похвасталась шикарными формами на откровенном фото в протест политике Instagram.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Российская теле-, радио- ведущая и певица Анфиса Чехова рассказала о блокировке откровенных фото в Instagram, и в знак протеста показала пикантный кадр из ванной.

Анфиса Чехова в трусиках показала горячее фото из ванны в Instagram.

"Так, так, так....Кажется Инстаграм начал банить полуголые фото. Я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории. Они ведь пишут в директ: Мол, Анфиса, вы все духи женские рекламируете, косметику и постельное бельее, а про нас, мужиков, забываете. Вот, вспомнила о вас, мальчики, а Инстаграм взял и всю малину нам обломал. За час 45 лайков. "Замуровали, дееееееемоныыыыы"", - пишет Антфиса Чехова

На фото Анфиса Чехова со схваченными в узелок волосами и бокалом вина в руке снялась топлес сидя на бортике ванной, продемонстрировав аппетитные ягодицы, совершенную фигуру с тонкой талией и выглядывающую огромную грудь, которую просто так не скрыть. Поклонники пришли в восторг, и попросили развернуться и снять трусы.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

"Ну, трусы-то явно лишние", "Без трусов Инстаграм бы точно меня заблокировал на веки-вечные",

"На минутку забыла про ориентацию",

"Просто секс мечта",

"Да ты секс бомба",

Ранее Ольга Бузова случайно показала грудь во время съемок.

Анфиса Чехова новости шоу бизнеса
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