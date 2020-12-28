У Алисы Фрейндлих коронавирус - появились новые подробности ее состояния

Алиса Фрейндлих / кадр из кф Служебный роман

Актриса Алиса Фрейндлих более недели болеет коронавирусом, и попала в реанимацию в российской больнице. 28 декабря сообщили о том, что у нее поражены легкие, и утрудненное дыхание.

Теперь появились новые подробности о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих, которые сообщает Telegram-канал Mash.

У 86-летней артистки поражено менее 50 процентов легких, а не 80, как это утверждалось ранее. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, однако уточняют, что оно соответствует возрасту.

Кроме того, они говорят об оптимистичных прогнозах, связанных с ее выздоровлением.

Фрейндлих не на аппарате ИВЛ, актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты.

Как ранее сообщал Главред, Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, а в больницу попала 25 декабря.