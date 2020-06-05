У Михаила Кокшенова мог быть коронавирус - СМИ

Михаил Кокшенов / кадр из фильма

Актер Михаил Кокшенов кроме тяжелых последствий от инсульта мог лечить еще и коронавирус. Актер мог заразиться из-за ослабленного иммунитета.

Михаил Кокшенов лечил коронавирус в реабилитационном центре под Москвой, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники.

"Михаил Кокшенов, по предварительным данным, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. С подозрением на covid-19 он провел последние дни в больнице", - говорится в сообщении.

Ранее, о смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Она не уточнила причины смерти актера.

Напомним, Михаил Кокшенов получил инсульт в октябре 2017 года. Он был в бессознательном состоянии, а потом перестал узнавать близких и разговаривать. Он пробыл на лечении до января 2018 года, пока ему не стало лучше. После этого с ним постоянно была сиделка.