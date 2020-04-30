У Оли Поляковой оценили слухи о заболевании коронавирусом - эксклюзив

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова болела чем-то, но неизвестно, был ли это коронавирус, или нет - это гипотеза, а не доказанный факт, сообщила представитель Оли Поляковой Главреду.

Когда Оля Полякова с дочкой болели с температурой, тестов на коронавирус не было, и проверить было невозможно.

"В январе тестов еще не было, и это только предположения артиста о том, что это за вирус мог быть. По симптомам вируса, который Оля подхватила в Майами в январе 2020 (высокая температура, сильный кашель) по мнению артиста - это могли быть признаки короновируса. Но это чисто гипотеза артиста, а не факт", - прокомментировали у Оли Поляковой.

Ранее Главред сообщал, что Оля Полякова предположила, что уже переболела коронавирусом во время общения с Дмитрием Гордоном .

Видео игры "Правда или действие" с Дмитрием Гордоном, где Оля Полякова обсудила коронавирус можно посмотреть на Главреде.