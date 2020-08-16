Грудь Риты Оры почти выпала из откровенного купальника

Рита Ора / Instagram

Британская певица Рита Ора отдыхает в Греции, и демонстрирует свои сочные формы в очень откровенном купальнике.

Рита Ора устроила фотосессию в откровенном купальнике в Instagram.

"Так счастлива и благодарна за возможность проводить так много времени с друзьями и семьей в это время! За что ты сегодня благодарен?!", - пишет певица.

На фото Рита Ора соблазнительно позирует в белом бикини, верх которого - не обычный лифчик, а скрещенная ткань с запАхом, которая не поддерживает грудь, а просто прикрывает сочные формы.

При этом Рита Ора подняла руки на фото, и ее сочные формы едва не выскочили их купальника внизу - не поддерживаемые ничем.

При этом Рита Ора похвасталась накачанным плоским животом и упругими бедрами в отрытом купальнике.

Рита Ора / Instagram

Рита Ора / Instagram

Рита Ора / Instagram

Фото начали набирать сотни тысяч лайков и комментариев от ее поклонников и пользователей сети.

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