У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии

Земфира заболела COVID-19/ Фото instagram.com/zemfiralive

Российская певица Земфира подцепила коронавирус 2020. Она самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19.

26 октября врачи сообщили о положительном результате теста на коронавирус у 44-летней исполнительницы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В настоящее Земфира находится домашнем карантине, лечится по рекомендациям врачей. Ее состояние оценивается как стабильное, симптомы болезни проявляются в легкой форме.

Где и при каких обстоятельствах она заразилась коронавирусом, пока неизвестно. Сама артистка сообщения о своей болезни пока не комментировала.

Напомним: