У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии

Где и при каких обстоятельствах певица заразилась, пока неизвестно.
Российская певица Земфира подцепила коронавирус 2020. Она самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19.
26 октября врачи сообщили о положительном результате теста на коронавирус у 44-летней исполнительницы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В настоящее Земфира находится домашнем карантине, лечится по рекомендациям врачей. Ее состояние оценивается как стабильное, симптомы болезни проявляются в легкой форме.
Где и при каких обстоятельствах она заразилась коронавирусом, пока неизвестно. Сама артистка сообщения о своей болезни пока не комментировала.
Напомним:
- Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут переболела коронавирусом.
- Актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец в августе заразилась коронавирусом COVID-19.
- Также коронавирус нашли у актера Студии Квартал 95 и друга Владимира Зеленского Александра Пикалова, он уже выздоровел. Также стало известно, что коронавирус побороли жена Зеленского Елена и сын Кирилл.
Автор: Анна Багрий