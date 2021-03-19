Участница Холостяка публично оголила аппетитные формы

Участница шоу Холостяк 2020 Дана Оханская, которая покорила Макса Михайлюка своей страстью, показала пикантное фото.
Украинская блогерша и писательница Дана Оханская, которая прошла в финал шоу Холостяк 2020, показала сексуальную фигуру на фото с отдыха.
Дана Оханская в Instagram засветила сочные ягодицы и стройную фигуру, сопроводив фото своей интимной лирикой.
Богдана Оханская на фото позировала в красном бикини на берегу океана, став на коленки, и соблазнительно поворачиваясь к фотографу, чтобы показать во всей красе стройную фигуру и обнажить упругие ягодицы, которые не скрывает столь крошечный купальник. Образ она довершила распущенными волосами и солнцезащитными очками.
"Ти не один! Тебе – багато.
Без лицемірства, чесно так.
Тобі НАДвірю, якби ж НАДзнати,
Якби ж твоєю НАДмузою стати!
Поки не знаю як...
В тобі тебе стільки,
Що пити і пити!
На всіх ніби досить, одній мені – ні!
Не хочу по краплі! Я хочу втопити
Себе у мільйонах тебе аж на дні!
Ти повний ідей!
У тобі – ідеали!
Ти зітканий з ребусів, снів і думок.
Усе, що в тобі, - без кінця і без краю...
Про все це НАДдумаю, на жаль – не НАДзнаю.
Для мене ти майже ще чистий листок.
А, може, всі НЕДО потрібні, щоб бути?
Ці всі НЕДОвисновки і це НЕДОми.
Потрібні вони, щоби не потонути,
В буденності щоб один одного чути...!
А потім – НАДзнати, НАДмуза, НАДми...!
Ох. Дана", - подписала она фото.
"Ты - огонь", "Загревшая такая", "Ну, красуня ж", "Крутой стих! Огонь, и хоть кто-то фоткается в норм плавках", "Королева", "Ви дуже гарна дівчина. Бажаю Вам щастя. А Ваша поезія це щось неперевершене", - пишут ей в комментариях.
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