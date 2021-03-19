Участница Холостяка публично оголила аппетитные формы

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Украинская блогерша и писательница Дана Оханская, которая прошла в финал шоу Холостяк 2020, показала сексуальную фигуру на фото с отдыха.

Дана Оханская в Instagram засветила сочные ягодицы и стройную фигуру, сопроводив фото своей интимной лирикой.

Богдана Оханская на фото позировала в красном бикини на берегу океана, став на коленки, и соблазнительно поворачиваясь к фотографу, чтобы показать во всей красе стройную фигуру и обнажить упругие ягодицы, которые не скрывает столь крошечный купальник. Образ она довершила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

"Ти не один! Тебе – багато.

Без лицемірства, чесно так.

Тобі НАДвірю, якби ж НАДзнати,

Якби ж твоєю НАДмузою стати!

Поки не знаю як...

В тобі тебе стільки,

Що пити і пити!

На всіх ніби досить, одній мені – ні!

Не хочу по краплі! Я хочу втопити

Себе у мільйонах тебе аж на дні!

Ти повний ідей!

У тобі – ідеали!

Ти зітканий з ребусів, снів і думок.

Усе, що в тобі, - без кінця і без краю...

Про все це НАДдумаю, на жаль – не НАДзнаю.

Для мене ти майже ще чистий листок.

А, може, всі НЕДО потрібні, щоб бути?

Ці всі НЕДОвисновки і це НЕДОми.

Потрібні вони, щоби не потонути,

В буденності щоб один одного чути...!

А потім – НАДзнати, НАДмуза, НАДми...!

Ох. Дана", - подписала она фото.

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

"Ты - огонь", "Загревшая такая", "Ну, красуня ж", "Крутой стих! Огонь, и хоть кто-то фоткается в норм плавках", "Королева", "Ви дуже гарна дівчина. Бажаю Вам щастя. А Ваша поезія це щось неперевершене", - пишут ей в комментариях.

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