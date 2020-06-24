Участница Pussy Riot снялась полностью голой в поддержку художницы

Надежда Толоконникова / Instagram

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова опубликовала серию откровенных снимков в поддержку обвиненной в распространении порнографии художницы Юлии Цветковой, которой грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет за публикацию рисунков в стиле бодипозитив.

Надежда Толоконникова опубликовала свои фото в Instagram.

"Русской феминистке и LGBTQ + художнице Юлии Цветковой грозит до 6 лет тюрьмы за размещение бодипозитивных рисунков женского тела - она обвиняется в "порнографии". Феминистское искусство не порнография. Женщины по всей России обнажаются в поддержку Юле", - написала она под фото.

На фото девушка позирует действительно совершенно голой, прикрывая грудь и самые интимные места, а также позируя с дорожной шашечкой на одном из фото, и сидя, повернувшись спиной, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Напомним, руководительницу детского театра Мерамак Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии и гей-пропаганде, и ей угрожает 6 лет заключения за фото в ее проекте "Женщина не кукла", в котором участвовали актеры, которым еще не было 17 лет.

Преимущественно деятельность девушки выражалась в лекциях и ее постановках.