Участница Танці з зірками объявила, что переболела коронавирусом

Дарья Петрожицкая / Instagram

Украинская актриса и участница проекта Танці з зірками 2020 Дарья Петрожицкая призналась, что получила отрицательный тест на коронавирус - теперь она готова возвращаться к работе, за которой так соскучилась на самоизоляции.

О свом здоровье Дарья Петрожицкая написала в Instagram.

"Тест отрицательный, я здорова!!! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья! Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу уууиииуууу", - пишет Даша.

Она призналась, что всю весну просидела дома, кроме эфира на Голосе, хоть и не верила в коронавирус. А он есть. Девушка рассказала, как ей было болеть, и попросила всех следить за собой.

Дарья Петрожицкая / Instagram

"Я не верила в covid-19, но весь весенний карантин строго просидела дома (кроме эфира на Голос країни 2020 ) А он есть... Очень похож на тяжелый грипп, но ещё тяжелей... У меня было так, но у всех он проходит по-разному. Берегите себя!!! Это важно!", - добавила она.

Напомним, на премьере шоу Танці з зірками 2020 стало известно, что коронавирусом болеют сразу две пары участников.