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Участница Танців з зірками без белья снялась в образе вампирши

4 ноября 2020, 03:50

Танцовщица шоу Танці з зірками 2020 Аделина Дели приняла участие в откровенной фотосессии для известного глянца.

Аделина Дели
Аделина Дели / Instagram

Украинская танцовщица Аделина Дели, которая последние пару лет принимает участие в шоу Танці з зірками, снялась в элегантной фотосессии для Kaltblad Magazine. Адлелина Дели позировала с голой грудью и в пикантных нарядах в фотосессии оригинальной коллаборации с арт-фотографом в тематике романов знаменитой Вампирской хроники Энн Райс.

Фото Аделины и участников пикантного проекта уже попали в сеть и есть на сайте журнала.

"Интервью с вампиром. Коллаборация бренда JEAN GRITSFELDT и арт-фотографа Rikhtik Victoria - это раскрытие остро актуальной в современном мире проблемы принятия себя через эстетику "Интервью с вампиром". #Вампир существует вне времени, истории и языка, разрушая бинарные системы между мужчиной и женщиной, человеком и животным. Это проявляется в развертывании моды как канала взрыва не только гендерных бинарных структур в конструкции языка, но и самого гендерного дискурса. Эксклюзив KALTBLUT", - пишет журнал.

На фото Аделина позирует с другими моделями, которые позиционируют себя как герои романов или фильма "Королева проклятых".

Аделина примерила синий жакет без белья, на котором девушка засветила молодую грудь. Также Аделина надела белые трусики и лифчик под черное прозрачное платье-сеточку.

На фото Аделина Дели позирует в соблазнительных позах с партнерами.

  • Аделина Дели Kaltblad Magazine
  • Аделина Дели Kaltblad Magazine
  • Аделина Дели Kaltblad Magazine
  • Аделина Дели Kaltblad Magazine

Напомним, что в 10 выпуске шоу Танці з зірками Аделина Дели станцевала с музыкантом Сергеем Танчинцем, так как участники менялись партнерами.

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