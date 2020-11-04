Участница Топ-модели показала грудь на дерзком фото

Катя Чечелина / Instagram

Катя Чечела Чечелина показала грудь на дерзком сэлфи, которое она сделала в гостинице в Милане.

Эксцентричная модель Катя Чечела показала в своем Instagram соблазнительные формы в откровенном черном белье.

Среди всех участниц Суперсезона Катя была самой младшей, потому что ей 17 лет.

По своим навыкам и внешности, она имела все шансы победить в третьем сезоне ТМПУ, но помехой стал ее скверный характер. При этом девушка может похвастаться модельными успехами, среди которых лукбук Андре Тана и кампейн бренда VOVK.

Катя опубликовала в своем Instagram бумеранг, на котором позирует перед зеркалом в черном сексуальном белье, демонстрируя нежную грудь, тонкую фигуру и длинные стройные ноги.

Перед этим она записала сторис в постели, в котором призналась, что хотела показывать виды в Милане, а не в постельке, но се ля ви.

Катя Чечелина / Instagram

Напомним, что в 3 сезоне выиграла Мальвина Чукля, которая один раз вынуждена была покинуть проект, потому что у нее умер отец. В результате она вернулась в шоу, и заняла первое место.

В Суперсезоне Топ-модель по-украински 2020 Катя Чечела покинула шоу во 2 выпуске, потому что судьям не понравилось ее отношение к сотрудникам шоу, и особенно скандал, который она устроила фотографу проекта.