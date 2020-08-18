"Для любителей вареников": блогерша топлес бесстыже засунула в рот вялый перчик

Евгения Мосиенко / Instagram

Украинская блогерша киевлянка Евгения Мосиенко, которая ранее занималась профессионально спортом и получала награды за показы купальников, засветила большую грудь на откровенных фото.

Евгения Мосиенко в Instagram показала грудь и пососала перчик.

"Любителям перца", - пишет она то своих фото.

На снимках Евгения Мосиенко топлес позирует в белых коротких шортиках, расстегнутых вверху, и демонстрирует большую голую грудь, прикрытую только вяленым перцем, из которого сделано ожерелье. Девушка с удовольствием выпячивает голую грудь и напрягает плоский живот, но возбужденные соски надежны скрывают перчинки. Кроме того, Евгения на одном фото взяла в рот вялую перчинку и соблазнительно посасывая поиграла с ней.

Евгения Мосиенко / Instagram

Евгения Мосиенко / Instagram

Евгения Мосиенко / Instagram

"К таким арбузикам не годятся вялые перчики", "На любой размер", "Вялого?", "А где фотки для любителей вареников?", "Хорошая поза", "Красивая", "А че они такие сморщенные? Как яйца Хью Хефнера?", "Любителям перца и одной перчинки", - говорится в комментариях.

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