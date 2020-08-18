"Для любителей вареников": блогерша топлес бесстыже засунула в рот вялый перчик

Украинская модель и спортсменка побаловала поклонников оголенными сочными формами, и вызвала дикий восторг.
Украинская блогерша киевлянка Евгения Мосиенко, которая ранее занималась профессионально спортом и получала награды за показы купальников, засветила большую грудь на откровенных фото.
Евгения Мосиенко в Instagram показала грудь и пососала перчик.
"Любителям перца", - пишет она то своих фото.
На снимках Евгения Мосиенко топлес позирует в белых коротких шортиках, расстегнутых вверху, и демонстрирует большую голую грудь, прикрытую только вяленым перцем, из которого сделано ожерелье. Девушка с удовольствием выпячивает голую грудь и напрягает плоский живот, но возбужденные соски надежны скрывают перчинки. Кроме того, Евгения на одном фото взяла в рот вялую перчинку и соблазнительно посасывая поиграла с ней.
"К таким арбузикам не годятся вялые перчики", "На любой размер", "Вялого?", "А где фотки для любителей вареников?", "Хорошая поза", "Красивая", "А че они такие сморщенные? Как яйца Хью Хефнера?", "Любителям перца и одной перчинки", - говорится в комментариях.
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