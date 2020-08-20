Украинская модель Алина Байкова топлес завела поклонников откровенными кадрами

Модель Алина Байкова похвасталась идеальными формами в салоне красоты, сняв лифчик, и позируя в трусиках.
Украинская модель Алина Байкова поделилась откровенными фото с салона красоты.
Алина Байкова в Instagram показала себя топлес.
Украинская супермодель Алина Байкова посетила салон красоты, и там пошла на очень полезные процедуры для тела и фигуры. Девушка решила показать поклонникам результаты "до и после" процедур, и снялась в зеркале в салоне в одних крошечных трусиках.
Алина Байкова порадовала в своих Stories шикарной фигурой, которую прикрыла только крошечными трусиками от розового бикини. На фото Алина позирует топлес в шапочке для волос до процедуры и с распущенными волосами после, прикрыв рукой соблазнительную грудь, и выставив напоказ худенькую стройную фигуру и длинные ножки.
О том, как отреагировали поклонники на откровенные фото Байковой узнала только сама модель - к сожалению, комментарии к сториз видят только авторы сториз.
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