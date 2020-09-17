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Украинская супер-модель без белья показала возбужденную грудь

17 сентября 2020, 07:15

Украинская супер-модель, которая работает с лучшими фотограми на Западе, поделилась шикарной фотосессией в прозрачном наряде, для которой она не стала надевать белье.

Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Украинская супермодель Алина Байкова снялась в откровенной фотосессии с Тиной Соколовской в резиденции Голдштейна. Байкова примерила сексуальный розовый костюм из брюк и "рубашки", но... они были полностью прозрачными.

Алина Байкова без белья в прозрачном наряде произвела фурор в Instagram.

"Так много на уме", - подписала фото Алина.

На трех фото, которые она показала, Алина Байкова без белья позирует над обрывом на фоне города в шикарной резиденции, демонстрируя совершенные формы, не скрытые одеждой.

Байкова не стала надевать белья, и под ее костюмом видны все изгибы тела и соблазнительные женские формы. На фтором фото она повернулась лицом к фотографу и стала прямо, так что под рубашкой продемонстрировала сочную грудь с возбужденными сосками.

Но это еще не все. На третьем фото она сняла верх костюма. Топлес Байкова соблазнительно выгнулась, прикрыв голую грудь рукой, в то время как ракурс фото снизу вверх продемонстрировал все откровенные подробности ее фигуры.

Поклонники не смогли пройти мимо и забросали ее комплиментами на нескольких языках, и даже уточняли, нету ли там белья, и не кажется ли им это?

Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

"Гарна дуже дуже дуже", "Одержима этим",

"Фантастична, яскрава, чарівна і дужеееееее сексуальна! Аліна це все про Вас!!!!"

"Как штаны одевали на вас?"

"Вы надели белье?",

"В Вас сочетается красота души и тела"

Ранее Яна Кошкина публично показала фото топлес в бассейне.

Алина Байкова новости шоу бизнеса
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