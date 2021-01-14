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Украинская супермодель снялась голая и произвела фурор

14 января 2021, 02:15

Победительница украинского реалити Супер топ-модель по-украински Таня Брык показала провокационные фото, на которых осталась без одежды.

Супер Топ-модель по-украински - Таня Брык
Супер Топ-модель по-украински - Таня Брык / Пресс-служба

Победительница проекта Супер топ-модель по-украински Татьяна Брык показала невероятные фото, на которых позировала полностью голая.

Таня Брык в Instagram опубликовала фото, сделанные для нее фотографом Алиной, с которой девушка работает уже не в первый раз.

На фото Таня Брык позирует спиной к фотографу и зрителю - она сексуально выгибается, демонстрируя каждый изгиб своей потрясающей фигуры. На первом фото Таня Показывает спину и драгоценности - единственное, что на ней есть, - они держатся на тоненькой ниточке, продемонстрировав ровный загар девушки.

На фтором фото Таня Брык сидит на полу, демонстрирует аппетитные ягодицы и в полной красоте тонкую стройную фигуру, которую поддерживает в форме регулярными занятиями в зале. Она позирует чуть в полуоборота, так что видно ее шикарные бедра и длинные ножки.

"Не так сижу, не так гляжу, не так я хлеб в руках держу. Не так пою, не так стою, не так на стол я подаю…Не так молчу, не так шучу, не так клубок в руках верчу, не так дышу, не так пишу, не так по улице иду. Порой сомненье меня берет: а может это ты - НЕ ТОТ?!?, - добавила она к фото стих, который могла составить сама, так как тема ей глубоко знакома.

Таня Брык
Таня Брык / фото - instagram.com/photo_persik
Таня Брык
Таня Брык / фото - instagram.com/photo_persik

"Великолепные слова и фото",

"Сказано очень хорошо, хорошо бы это каждая девушка понимала и вовремя!",

"Какая же ты красивая",

"Великолепно",

"Очень красивое украшение на ее",

"Вы в любом виде позе и без одежды вы прекрасны", - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье.

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