Украинская телеведущая стала владелицей пляжа в Доминиканской республике

Василиса Хвостова / Новый канал

Телеведущая Нового канала Василиса Хворостова рассказала, как с ней приключилось замечательное приключение во время поездки в Доминиканскую республику, где проходили съемки для программы Орел и Решка.

Доминиканская Республика манит туристов невероятными пляжами с бархатным песком, бирюзовой водой и роскошными пальмами. В стране их 365, так что каждый день можно отдыхать на другом. Ведущая шоу Орел & Решка, который показывает Новый канал, Василиса Хвостова получила право безлимитной карты, и выбрала для себя самое популярное развлечение.

"У меня состоялась путешествие в мир абсолютно дикой и пока нетронутой человеком природы, - говорит ведущая. - Я побывала на диком пляже Эсмеральда".Читайте такжеУкраинская телеведущая сделала бизнес на косметике в Танзании

Кстати, его голубые воды и волны с белыми гребешками видели лишь единицы туристов, потому что добраться до пляжа довольно сложно из-за рельефа. Поскольку, по правилам тревел-шоу, безлимитная карта досталась Василисе, она вызвала себе вертолет.

"На целый час я стала владелицей этого пляжа, - говорит ведущая. - Правда, забыла свой купальник. Поэтому пришлось купаться без него (улыбается)".

По словам ведущей, у нее плавали самые смелые в мире рыбки. Ведь они так редко видят человека, даже не научились ее бояться.

"Захватите с собой маску, чтобы рассмотреть все подводные красоты", - рекомендует Василиса.

Напомним, что шоу Орел & Решка 2020 выходит на Новом канале в субботу в 10-00.